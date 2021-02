Corpo é encontrado em rua com recado: ‘Morreu porque matou inocente’; veja

Um corpo foi encontrado no quilômetro 5 do Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM), na manhã desta quinta-feira (11). Em cima do cadáver, os assassinos deixaram um recado em um pedaço de papelão: "Morreu porque matou gente inocente".

Segundo a polícia, a suspeita é que o corpo foi desovado na rua. O desconhecido estava enrolado em sacos de fibra com os pés e mãos amarrados. Nenhum morador do local reconheceu a vítima.

Peritos e agentes da Polícia Civil estiveram no local e colheram pistas que podem ajudem a identificar os autores do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(Reprodução)