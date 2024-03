Corpo de mulher é encontrado amarrado, com roupas íntimas enfiadas na boca e crucifixo no rosto

O corpo de uma mulher, identificada como Ana Lúia Tozzin, de 66 anos, foi encontrado amarrado, com roupas íntimas enfiadas na boca, rosto dilacerado e com um crucifixo na região facial, dentro da casa onde vivia sozinha, em Mogi Mirim, interior de São Paulo, na tarde do último domingo (03). Segundo informações dos agentes policiais, um homem invadiu a casa dela, cometeu o crime e fugiu, levando pertences de higiene da vítima, como shampoos, sabonetes e outros itens relacionados.

O principal suspeito, Bruno Luis de Oliveira Pinto, foi detido por policiares e passará por audiência de custódia.

A vítima, que trabalhava como costureira e morava sozinha, recebeu a visita de Bruno no dia anterior, que alegou estar procurando ajuda para o conserto de uma peça de roupa.

De acordo com um dos policiais que atendeu a ocorrência, Bruno tem uma “série de passagens pela polícia” e estava na região apenas de passagem. O preso mora na capital paulista, local para onde tentava fugir.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com