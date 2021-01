Corpo de mulher com sinais de espancamento é encontrado dentro de cama box

Cláudia Cristina dos Santos Sacramento, de 47 anos, foi encontrada morta na terça-feira (12) na casa de um homem identificado como Júlio César de Souza. Um vizinho do homem sentiu o mau cheiro e acionou a polícia. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

O corpo foi encontrado enrolado em um lençol e amarrado com um fio dentro de uma cama box. Informações preliminares dão conta que foram encontradas marcas de espancamento no corpo.

A filha de Cláudia, Shayene Aparecida, de 21 anos, conta que a mãe teria ido a um bar com Júlio, no último sábado (9), e depois seguiram para a casa dele. O homem teria se apresentado às filhas da vítima como pretendente a namorado. No entanto, Cláudia nunca teve nenhum relacionamento com ele e teria sido atraída por promessas de dinheiro e bebida.

A vítima trabalhava como vendedora ambulante e tinha nove filhos. Shayene contou que ela e suas irmãs não desconfiaram do sumiço da mãe, pois ela sempre foi de sair e voltar para casa dias depois.

Shayene relata que a frieza do assassino as deixaram horrorizadas.