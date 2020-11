Corpo de homem degolado a golpes de ‘peixeira’ é encontrado em mata

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morte por volta das 4h50 da manhã nesta segunda-feira (30), na rua Santa Apolinária, no bairro Monte das Oliveiras, em Zona Norte de Manaus.

O corpo estava jogando em uma área de mata com vários golpes de faca nas costas, barriga e cortes profundos no pescoço. Uma peixeira foi encontrada perto do local.

Os peritos recolheram pistas na cena do crime e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), assumiu a investigação do caso.