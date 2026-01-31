Capa Jornal Amazônia
Corinthians e Arsenal duelam na final da Copa das Campeãs da Fifa

Multicampeãs enfrentam estrelas europeias pela glória máxima.

Agência Brasil
fonte

Além disso, dentro de campo, o rival das Brabas não é qualquer time. É praticamente uma seleção internacional. Uma das estrelas é a atacante espanhola Mariona Caldentey, ex-Barcelona. (Foto: corinthiansfutebolfeminino/ Instagram)

O time feminino do Corinthians entra em campo neste domingo (1º), às 15h, para buscar a maior conquista de sua trajetória repleta de glórias e fazer história mais uma vez. Será a decisão do título da Copa das Campeãs da Fifa, o primeiro mundial de clubes femininos organizado pela entidade máxima do futebol mundial.

O adversário será o Arsenal, da Inglaterra. As Gunners terão a vantagem de decidir o título em casa, no Emirates Stadium, em Londres. Esse será o primeiro duelo entre os dois times na história do futebol feminino.  

Além disso, dentro de campo, o rival das Brabas não é qualquer time. É praticamente uma seleção internacional. Uma das estrelas é a atacante espanhola Mariona Caldentey, ex-Barcelona. Ela jogou por 3 temporadas com Andressa Alves, atualmente no Corinthians, na Catalunha. Pelo Barcelona, a jogadora conquistou 25 troféus e marcou mais de 100 gols. Caldentey ganhou quatro das últimas cinco edições da Champions League feminina.

Outro destaque é a atacante inglesa Alessia Russo, de 26 anos, com passagens por Manchester United, Chelsea e pela liga norte-americana. Ela foi a artilheira da equipe no último ano, com 20 gols. Na campanha do título da Champions League, fez oito gols e a vice-artilheira da competição. Ainda no setor ofensivo do time inglês, outro bom nome é Chloe Kelly. Ela se destacou por Manchester City e Everton.

O Arsenal se garantiu na grande decisão da Copa das Campeãs ao golear o As Far, de Marrocos, por 6 a 0. O Corinthians se classificou ao bater o Gotham FC, campeão da NWSL e da Concacaf, por 1 a 0. As brasileiras participam do torneio após conquistar a última Conmebol Libertadores; o Arsenal foi campeão da Champions League feminina.

O técnico Lucas Piccinato das Brabas pode repetir a escalação da estreia. O provável Corinthians tem Letícia; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Leticia Teles e Tamires; Duda Sampaio, Andressa, Gabi Zanotti e Ana Vitória; Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro. Enquanto isso, o Arsenal, da treinadora Renee Slegers, pode ter Anneke Borbe; Smilla Holmberg, Wubben-Moy, Laia Codina e Taylor Hinds; Frida Maanum, Mariona Caldentey e Victoria Pelova; Bethany Mead, Olivia Smith e Stina Blackstenius (Alessia Russo).

