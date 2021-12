Trechos de conversas que mostram o pai e a madrasta combinando de acorrentar e agredir uma criança de 9 anos foram divulgados pela polícia. O casal está preso e é acusado de tortura. As informações são do Portal do Holanda.

VEJA MAIS

Em uma das mensagens, o homem escreve “quando ele tomar banho, deixa ele preso e dorme amor”. Em outro trecho, a mulher pede autorização do pai para bater na criança. “Ainda agora falei para ele que são 17:15, será que ele vai querer que eu bata nele pra ele ir?”, questiona a madrasta.

Conversa de pai e madrasta que acorrentavam criança é divulgada pela polícia

Durante a conversa, a acusada revela que a magreza do menino está chamando a atenção da avó, que já havia ameaçado denunciar o casal.

A delegada Joyce Coelho afirma que o casal acorrentava o menino todas as noites para que ele não comesse a comida da irmã mais nova. A delegada conta que a acusada chegou a confessar que torturava e agredia a criança constantemente porque não gostava do menino.

O pai negou a versão e tentou proteger a esposa alegando que a mulher prendia o garoto porque ele tinha problemas intestinais e por isso não podia comer lacticínios.