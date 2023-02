Contrato aprovado pela ANTT permite criação de trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o contrato para exploração de uma linha de trem de alta velocidade, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro. O projeto tem um investimento estimado de R$ 50 bilhões.

A publicação da concessão ocorreu nesta quarta-feira (22) e permitirá que a linha opere pela TAV Brasil por 99 anos.

O cronograma da empresa indica que a linha deve começar a ser construída no segundo semestre de 2026. O ‘trem-bala’ deve entrar em operação no segundo semestre de 2032. Para reduzir o custo com operações e com desapropriações, as estações principais devem ser erguidas fora da região central: a de São Paulo seria na zona norte da cidade, a do Rio no extremo oeste da capital.

As duas capitais seriam ligadas em um trajeto feito em 85 minutos. Ainda são planejadas estações nas cidades de São José dos Campos (SP) e Volta Redonda (RJ), além de túneis na capital paulista.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)