Contas de luz devem vir mais baratas em janeiro

A bandeira tarifária estabelecida para o próximo mês é amarela, o que significa que os brasileiros devem pagar mais barato em suas contas de luz de janeiro de 2021. De acordo com a Agência Nacionla de Energia Elétrica (Aneel), já foi determinado um custo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumido. Em dezembro, a fatura de energia elétrica pesou mais no bolso do consumidor em virtude da bandeira vermelha.

A mudança se deve ao fato de que a previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica, com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), e no preço da energia (PLD) em relação ao mês passado. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.​

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel com o objetivo de mostrar ao cliente o real custo da energia gerada e permitir que haja um planejamento por conta da família para que a mesma tenha um consumo consciente.