Conheça Ludhmila Hajjar, médica cotada para substituir Pazuello no Ministério da Saúde

A médica cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar é uma das mais cotadas para assumir o comando do Ministério da Saúde, que deve ser entregue por Eduardo Pazuello nos próximos dias, segundo fontes do governo. De acordo com os interlocutores, o atual ministro já pediu demissão e alega problemas de saúde.

Até o momento, o nome de Hajjar é o que mais circula em Brasília para o comando da pasta. Especialista no tratamento da Covid-19, na unidade da rede Vila Nova Star em Brasília, ela estreitou relacionamento com políticos nos últimos tempos.

Ludhmila Hajjar é conhecida por ser defensora da vacina e, por isso, é esperado que, caso ela assuma, haja um reforço do discurso da necessidade de imunização do país.

PACIENTES

A cardiologista é conhecida por ter atendido, enquanto médica, nomes importantes, como o próprio Pazuello, que foi paciente de Hajjar quando testou positivo para o coronavírus e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O procurador-geral da República, Augusto Aras, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também estão na lista dos pacientes da médica, assim como Dias Toffoli, quando presidia o Supremo, bem como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ex-presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente.

CURRÍCULO

Hajjar é graduada em medicina pela Universidade de Brasília (UnB), doutora em Ciências-Anestesiologia, professora associada de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e já coordenou a UTI cardiológica de diversos hospitais de ponta do país.