Confusão entre mães e estudantes termina em agressão no meio da rua; veja

Imagens de uma confusão generalizada entre duas estudantes e suas mães viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (31). De acordo com testemunhas, a briga teve início após uma desavença entre as alunas. Em vídeos que circulam nas redes, a mãe de uma das jovens aparece incentivando a filha a agredir a colega nas proximidades da escola.

Na sequência, a mesma mulher é vista nas imagens atacando a adolescente com socos e tapas. A vítima chega a cair no chão, mas continua sendo agredida. O conflito ocorreu na zona norte de Manaus.

Moradores que presenciaram a cena registraram o ocorrido e tentaram intervir. Horas depois, com a repercussão do caso, a mãe da estudante agredida também foi filmada discutindo no mesmo local, elevando ainda mais a tensão.

O episódio gerou indignação entre internautas, que deixaram vários comentários na postagem, como: “As duas mães acabaram indo para a porrada” e “Achei uma covardia isso”

Após a briga, a mulher envolvida se manifestou em um vídeo compartilhado em grupos de mensagens instantâneas, justificando sua atitude como uma tentativa de proteger a filha, que, segundo ela, sofre bullying na escola. Nas imagens, visivelmente emocionada, ela tenta explicar o contexto da situação. “Não foi maldade, não foi ódio. Foi mãe quando defende um filho”, declarou, alegando que a filha tem sido alvo constante de provocações e ameaças no ambiente escolar, o que estaria comprometendo seu rendimento nos estudos. A mãe reforçou que sua intenção era apenas proteger a filha.