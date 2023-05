Confronto com policiais deixa reféns baleados; idosa morreu e três pessoas estão em estado grave

Durante um confronto da Polícia Militar (PM) com assaltantes em Sítio Novo, interior do Maranhão, nove reféns foram baleados. As vítimas estavam em uma van que foi interceptada pelos criminosos na madrugada desta quinta-feira (4), após um assalto a uma agência bancária.

Identificada como Oneide Costa da Fonseca Oliveira, de 60 anos, uma idosa foi internada em um hospital de Imperatriz após o ocorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Da quadrilha, quatro suspeitos foram mortos pela polícia e ao menos outros três conseguiram fugir e são procurados pela polícia na região.

Além disso, uma criança de um ano e sete meses está entubada, em estado grave, e precisou ser transferida por um helicóptero do Centro Tático Aéreo (CTA), de Porto Franco para Imperatriz.

Uma passageira e o motorista da van continuam internados, também em estado grave, em um hospital em Porto Franco. As outras cinco pessoas baleadas receberam alta.

O tenente-coronel Aniel, piloto do CTA, também foi atingido por um disparo de arma de fogo durante a ação criminosa e, mesmo baleado, conseguiu pilotar a aeronave, recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

Assalto

Fortemente armada, uma quadrilha atacou a agência de um banco em Sítio Novo, no interior do Maranhão, na madrugada desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia, foram cerca de sete criminosos que explodiram o cofre do local, que fica na avenida Presidente José Sarney, por volta das 02h40. Por meio das imagens de câmera de segurança, a polícia foi acionada e passou a perseguir os criminosos.

Na fuga, o grupo interceptou uma van com vários pacientes que fazem hemodiálise e estavam a caminho de Grajaú. Os ocupantes foram feitos reféns e, em seguida, houve troca de tiros entre a polícia e os suspeitos.