Confirmado terceiro caso da variante Ômicron no Brasil

Foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1º), o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil, de um homem de 29 anos testado no Aeroporto Internacional daquele Estado, ao desembarcar vindo da Etiópia, no último sábado (27). Ele é vacinado com as duas doses do imunizante da Pfizer e não apresenta sintomas. O homem está em isolamento domiciliar deste que chegou ao Brasil. As informações são do G1 SP.

A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. Na última terça-feira (30), o mesmo Instituto já havia confirmado os dois primeiros casos de contaminação de Covid pela variante no País: um casal de missionários brasileiros que mora na África do Sul e veio para São Paulo visitar familiares que residem na Zona Leste da capital paulista. Eles receberam a dose única da vacina da Janssen na África do Sul, estão em isolamento e também apresentam sintomas leves.