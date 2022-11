Homem confessa ter estrangulado adolescente achada morta

Um homem, identificado como Reidimar Silva Santos, de 31 anos, foi preso suspeito de matar e esconder o corpo de uma adolescente de 12 anos, que desapareceu após sair para ir à padaria no bairro Madre Germana II, em Goiânia (GO), no último domingo (27). Com informações do Metrópoles.

O corpo da vítima, Luana Marcelo, foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), enterrado na casa do suspeito sob terra e entulhos. O local foi indicado por Reidimar quando a Polícia Civil foi até a casa dele para cumprir um mandado de prisão temporária.

Luana saiu de casa, onde morava com os pais, para ir a uma padaria que fica a cerca de 400 metros de distância. Segundo o suspeito, ele se ofereceu para dar uma carona para a adolescente, dizendo que devia dinheiro para os pais dela e que ia pagar a dívida.

No entanto, ele levou a vítima para casa, onde a estrangulou usando as mãos, segundo versão dele para a polícia, gravada em vídeo. A causa exata da morte deve ser confirmada em perícia.

Ao ser questionado pela polícia, Reidimar não explicou o motivo de ter matado a adolescente. Ele negou que tenha violentado sexualmente a vítima, o que poderá ser verificado em perícia e investigação. A delegada Caroline Borges, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), afirmou que o autor do crime teria tentado violentar a vítima, mas ela teria se debatido e ele a matou.

O carro de Reidimar passou por perícia na segunda. Ele também foi ouvido pela polícia no mesmo dia. Os investigadores desconfiaram porque o carro dele apareceu estacionado em uma imagem de câmera de monitoramento em que a vítima caminhava até a padaria.

Reidimar ainda disse para a polícia que estava virado e tinha passado a noite consumindo cocaína. Saquinhos da droga teriam sido achados no veículo. Ele disse que não sabia por que tinha cometido o crime.

“Confirmamos que foi localizado o corpo. A gente queria ter um resultado de achá-la viva, mas localizamos o corpo na residência do suspeito. Desde ontem, a gente estava com essa suspeita. Hoje nós cumprimos o mandado de prisão e em diligências foi localizado o corpo da menor na residência do suspeito”, resumiu a delegada Caroline Borges.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)