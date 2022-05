Condenado por crimes sexuais, João de Deus se casa com advogada

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, de 79 anos, está se casando com uma advogada. O casal já tinha união estável firmada e o pedido de conversão para casamento deve ser concluído na quarta-feira, em Anápolis (GO), onde ele mora e cumpre prisão domiciliar desde 2020.

A esposa é a advogada Lara Cristina Capatto, de 50 anos. A união estável do casal foi firmada em setembro de 2021. Em nota ao Metrópoles, o advogado do médium afirmou que “a vida particular do meu cliente deve ser preservada e não temos autorização para comentar. De qualquer sorte, casar não é crime e nem atentar contra as regras da prisão domiciliar que foram impostas”.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)