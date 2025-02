Companhia aérea para de operar em 14 cidades brasileiras; veja quais são

A Azul Linhas Aéreas anunciou, nesta sexta-feira (21), que irá suspender a demanda de voos para mais de 10 cidades do Brasil. Em nota, a companhia informou que a decisão foi tomada por conta do aumento de custos operacionais e ajuste de oferta e demanda.

Os voos deixarão de atender localidades em oito estados, com destaque para Santa Catarina e Piauí, sendo os mais impactados. As cidades de Correia Pinto e Jaguaruna, em Santa Catarina, e Parnaíba e São Raimundo Nonato, no Piauí, são exemplos de locais que não receberão mais voos da companhia.

A suspensão das operações ocorrerá gradualmente ao longo do mês de março. O processo começará no dia 3, com a redução dos voos para Fernando de Noronha, que passarão a ser operados apenas a partir de Recife. A companhia encerrará suas atividades em Ponta Grossa, no Paraná, no dia 31 de março.

Vale ressaltar que as operações em cidades do Ceará já foram suspensas entre janeiro e fevereiro, incluindo Crateús, Iguatu, São Benedito e Sobral.

Veja a lista completa de cidades foram afetadas:

Barreirinhas (MA)

Campos (RJ)

Correia Pinto (SC)

Cratéus (CE)

Iguatu (CE)

Jaguaruna (SC)

Mossoró (RN)

Parnaíba (PI)

Rio Verde (GO)

São Benedito (CE)

São Raimundo Nonato (PI)

Sobral (CE)

Três Lagoas (MS)

Ponta Grossa (PR)

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)