Como fica sua conta? Veja a lista de BETs autorizadas a funcionar a partir deste dia 1º de janeiro

Neste 1º de janeiro de 2025, entra em vigor o mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas que desejam operar precisam atender a diversas exigências, como a utilização de sites com o domínio “.bet.br”.

Na terça-feira, 31 de dezembro, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União (DOU) portarias autorizando o funcionamento de 66 sites de apostas no país.

Essas autorizações têm validade de cinco anos, e cada empresa pagou uma outorga de R$ 30 milhões para atuar de forma regulamentada.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério da Fazenda, 14 empresas, que representam 30 sites, receberam autorização definitiva. Outras 52 obtiveram autorização provisória e terão 60 dias para resolver pendências relacionadas à certificação dos sistemas de apostas, dos jogos on-line e sua integração.

Neste momento, as contas de apostadores não serão prejudicadas, não perdendo valor algum, mesmo nas casas de apostas que não estão totalmente autorizadas.

O governo afirma que a regulamentação deste mercado visa corrigir "problemas estruturais" e mitigar riscos associados às apostas, como o superendividamento.

Veja a lista de marcas autorizadas definitivamente:

Pinnacle;

Matchbook;

Verdinha;

Bolsa de Aposta;

Fulltbet;

BetBra;

Seguro Bet;

King Panda;

SportyBet;

LanceBEt;

Alfa.bet;

ArenaPlus;

Betmgm;

MGM;

galera.bet;

KTO;

Betnacional;

Mr. Jack Bet;

Rei do Pitaco;

Pitaco;

Fazobetai;

Oleybet;

Betpark;

BetBoom;

7Games;

Betão;

R7;

Superbet;

Magicjackpot;

Super

Confira as marcas autorizadas temporariamente:

BETANO;

SPORTINGBET E BETBOO;

CAESARS;

BETSSON;

F12.BET;

LUVA.BET;

BRASILBET;

ESTRELABET;

REALS;

UX;

NETPIX;

BETFAIR;

NOVIBET;

9F,6R;

BET.APP;

IJOGO;

FOGO777;

P9;

BET365;

APOSTA GANHA;

BRAZINO777;

4PLAY;

PAGOL;

SEUBET;

H2 BET;

VBET;

VIVARO;

CASA DE APOSTAS;

BET SUL;

JOGO ONLINE;

BETFAST,;FAZ1BET;

TIVOBET;

SUPREMABET;

MAXIMABET;

XPBET;

BETESPORTE;

LANCE DE SORTE;

BETSPEED;

BRAVO; TRADICIONAL;

APOSTATUDO;

SORTE ONLINE;

LOTTOLAND;

APOSTOU;

B1 BET;

BRBET;

BET GORILLAS;

BET BUFFALOS;

BET FALCONS;

BATEU BET;

HANZBET;

BETWARRIOR;

SORTENABET;

BETOU;

BETFUSION;

BANDBET;

AFUN;

AI;

6Z;

BLAZE;

JONBET;

BET7K;

CASSINOPIX;

BET VERA;

BAÚ BINGO;

TELE SENA BET;

BET DO MILHÃO;

CBET;

UPBETBR;

BET4;

APOSTA1;

APOSTAMAX;

GINGABET;

QGBET;

VIVASORTE;

BACANAPLAY;

PLAYUZU;

BETCOPA;

BRASIL DA SORTE;

FYBET;

MULTIBET;

RICOBET;

BRXBET;

STAKE;

BETCAIXA;

MEGABET;

XBET CAIXA;

MERIDIANBET;

VERSUSBET;

VS - VERSUS;

ESPORTE365;

BET DAORA;

GOLBET;

LÍDERBET;

GERALBET;

B2XBET;

BULLSBET;

JOGÃO;

BET.BET;

DONALDBET;

RIVALO;

HILDARGO;

HILDARGO GAMING.