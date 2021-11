Comerciante morto por negar lanche a bandidos queria voltar para o Ceará por medo de violência no RJ

O comerciante João Batista, 53, morto na noite da última quarta-feira (3) dentro da própria lanchonete, em Cordovil, Zona Norte do Rio, planejava voltar para o Ceará por temer violência no Rio de Janeiro. As informações são do G1 RJ.

Segundo familiares e amigos da vítima, "ele já queria se mudar de lá [local onde aconteceu o crime]".

João chegou ao Rio de Janeiro com 18 anos e, desde então, passou a trabalhar na capital carioca. Conhecido como "João do Lanche", ele teria sido morto por criminosos do Morro do Quitungo por ter se negado a dar lanches de graça para os bandidos.