Comanda de bar identifica cliente como ‘moça do peitão’

Patrícia Melo, de 42 anos, estava com a família e amigos em um bar. Na hora da comenda com os itens, ela estava identificada como “moça do peitão”. Bar será processado por danos morais, segundo advogado. O caso aconteceu no último dia 10 de janeiro.

A moradora do Rio de Janeiro, estava reunida com o marido e amigos em um bar em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, quando recebeu a nota com comentário obsceno a identificando: “moça do peitão”. O estabelecimento pediu desculpas pelo ocorrido e disse que adotou medidas cabíveis com os funcionários envolvidos

Comanda com identificação inadequada (Reprodução)

"Um total abuso e desrespeito. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida”, afirmou ela.

Patrícia também utilizou as redes sociais para relatar o constrangimento.