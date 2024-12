Com Síndrome de Down, trabalhador completa 25 anos em companhia e celebra oportunidades

Víctor Andreucci, 46 anos, trabalha há 25 anos no restaurante McDonald’s no bairro Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo. Embora sempre tenha contado com o apoio e incentivo da família, ao chegar à idade adulta, enfrentou vários desafios, entre eles o acesso a conquista do primeiro emprego. Víctor, que tem Síndrome de Down, encontrou na Arcos Dorados, empresa que opera os restaurantes McDonald’s no Brasil e outros 19 mercados da América Latina e Caribe, uma oportunidade formal, que lhe permitiu viver sua melhor versão e inspirar outras pessoas.

Em um ambiente seguro, inclusivo e humano, somado às oportunidades de capacitação e à sua própria determinação, Víctor conseguiu se desenvolver pessoal e profissionalmente. “Cheguei sem saber nada, mas não achei difícil. Adoro fazer minhas tarefas na cozinha e no salão. As pessoas me respeitam e me sinto ouvido”, comenta.

Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), menos de 30% das pessoas com deficiência em idade ativa têm emprego formal em países da América Latina. Números similares aparecem na “Pesquisa Latino-Americana sobre Deficiência”, realizada pela Incluyeme.com, que revela que 72,9% das pessoas com deficiência na região estão desempregadas e quase metade delas identifica sua condição como a principal barreira para conseguir um trabalho.

Nesse contexto, a divisão brasileira da Arcos Dorados, referência em inclusão com mais de 1.800 pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários, busca dar visibilidade a boas práticas e histórias de superação para continuar promovendo ambientes de trabalho onde todas as pessoas possam se desenvolver plenamente.

Para reafirmar seu compromisso com a inclusão e dar protagonismo aos funcionários, a Arcos Dorados apresenta “O McDonald’s viu em nós”, uma campanha informa, sensibiliza e educa, promovendo assim uma cultura inclusiva e ambientes acessíveis para todos.

"A história de Víctor Andreucci é apenas um exemplo de como um ambiente inclusivo pode transformar vidas. Continuaremos trabalhando para que mais pessoas encontrem na Arcos Dorados um lugar onde se sintam valorizadas e respeitadas", afirma Fabio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados no Brasil.

Arcos Dorados lidera o caminho da inclusão

A companhia tem um compromisso sólido com a inclusão, indo além das cotas e sendo pioneira na contratação e treinamento de pessoas com deficiência. Amparada por seu Comitê de Diversidade e Inclusão, composto por profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos em todos os seus mercados, a companhia implementa iniciativas que buscam consolidar ambientes de trabalho igualitários e inclusivos.

Essas ações são realizadas em parceria com as principais organizações não governamentais, como o Instituto Jô Clemente (IJC), Its Brasil, Inklua, Associação Pestalozzi, APAE Brasil Federação Nacional das Apaes, Egalite, RH 10 Resultados Humanos, Rede Cidadã e Oportunidades Especiais.

"Na Arcos Dorados, acreditamos que a diversidade é uma força. Nosso compromisso com a inclusão não se reflete apenas em nossas políticas, mas também em cada ação que tomamos para criar um ambiente de trabalho acessível e equitativo. Estamos orgulhosos de ser uma empresa que valoriza e celebra as diferenças e continuaremos trabalhando para que cada pessoa possa alcançar seu máximo potencial", afirma Marlene Fernandez del Granado, Vice-Presidente de Relações Governamentais e Líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados.

Inclusão em cada restaurante

A empresa não apenas investe em recursos para as suas pessoas, mas também estende esse compromisso a seus clientes, assegurando que os restaurantes sejam inclusivos para todos. Entre as iniciativas, a companhia destaca a adaptação de espaços para pessoas com mobilidade reduzida, a disponibilização do cardápio em braille e áreas especialmente projetadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). E assim, a companhia segue trabalhando para oferecer uma experiência respeitosa e acessível, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.