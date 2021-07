Criança com sinais de maus-tratos é resgatada pela polícia após ficar dois dias sem comer

Os policiais resgataram na última quarta-feira (21), uma menina de 12 anos de idade, que estava com as pernas amarradas e trancada dentro de casa, na cidade de Praia Grande, litoral paulista. A vítima, que apresentava sinais de maus-tratos, revelou aos agentes que estava sem comer há dois dias. As informações são do portal Metrópoles.

A criança foi encontrada pela Polícia Civil em estado deplorável. Segundo a corporação, a mãe da vítima é considerada suspeita de ter praticado os crimes de cárcere privado e maus-tratos.

Foi registrado uma ocorrência com a progenitora da menina na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande. A jovem foi encaminhada pelo Conselho Tutelar à delegacia para prestar seu depoimento. Ela deverá ser levada para um abrigo da cidade. A mãe da vítima deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias.