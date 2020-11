Com sinais de embriaguez, motorista capota e cai com carro em varanda de casa

Uma mulher, suspeita de ter ingerido bebida alcóolica, capotou o carro que estava dirigindo e caiu dentro da varanda de uma casa. O barulho da queda do veículo assustou a vizinhança.

O acidente aconteceu no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar (PM), a motorista confessou que havia ingerido bebidas alcóolicas, pois estava nervosa porque havia brigado com o namorado.

A mulher contou que acelerou mais que o normal e perdeu o controle da direção, capotou e caiu dentro da casa. Ela foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves e encaminhada a um hospital da região. As outras duas pessoas que estavam no carro não se machucaram e dispensaram atendimento médico.

A PM informou que o teste do etilômetro não foi feito no local, mas que será realizado um exame de sangue na vítima dentro do hospital para confirmar se ela estaria embriagada ou não.