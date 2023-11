Com mais de 72 mil seguidores, poodle gigante de 30 kg faz sucesso na web

Com quase 30 kg e 1,5 metro em pé, Bredy, um gigante cão da raça Poodle, mora em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, com seu companheiro canino Guci. Juntos, eles conquistaram uma legião de admiradores nas redes sociais que ultrapassa 72 mil seguidores.

Por causa da sua estatura e pelagem, Bredy, de 4 anos, chama atenção por onde passa, informou o portal Terra. Em entrevista ao Jornal do Almoço de Chapecó, da TV Globo, a tutora dele contou um pouco de sua história e cuidados necessários com o cão.

Bredy foi adotado como um filhote, seguindo de perto a chegada de Guci, também um membro da raça Poodle, mas com um tamanho consideravelmente menor. Curiosamente, ambos caninos compartilham a mesma idade, mas as semelhanças terminam aí - Guci tem cerca de três quilos, uma décima parte do peso de seu irmão canino.

Giseli Campos, a tutora dos dois Poodles, contou que o cão gigante faz sucesso. "Ele é a sensação, chama atenção por onde a gente passa. O pessoal sempre quer tirar fotos, fazer carinho nele, e como ele é super dócil, ele deixa de boa. É só tamanho que o Bredy tem, ele é um amor, um ursinho gigante", disse ela à TV. A tutora também explicou que ter um Poodle gigante em casa exige cuidados essenciais a serem considerados, especialmente quando se trata de manter a pelagem dele.

"Muitas vezes querem ter um Poodle, mas não sabem o trabalho, o gasto que dá para manter um cachorro com essa pelagem. Ele tem a ração que é própria pra ele, que ajuda na pelagem, tudo isso conta muito. Alimentação natural também auxilia, então é uma soma de cuidados", afirmou Gisele.

Bredy e Guci são muito unidos e toda essa amizada é compartilhada nas redes sociais, no perfil @bredypett, que foi criado quando ambos ainda eram filhotes e, atualmente, já reúne mais de 72 mil seguidores.

A fama nas redes sociais veio após um vídeo viral de Bredy recebendo uma bronca de seus tutores. Além disso, frequentemente, internautas que se deparam com o cão o associam à Priscila, personagem do antigo programa da Globo, TV Colosso. "A gente recebe muito carinho. É muito bacana e gratificante. A gente não se vê mais sem eles, fazem parte da família, são nossos filhos", afirmou Gisele.