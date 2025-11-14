Capa Jornal Amazônia
Com 54 metros, maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Estátua supera o Cristo Redentor e atrai milhares de fiéis no Cariri

Hannah Franco
fonte

Fiéis lotam inauguração da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no Ceará (Divulgação/Governo do Ceará)

A cidade do Crato, região do Cariri cearense, recebeu milhares de fiéis na noite da última quinta-feira (13/11) para a inauguração da nova estátua de Nossa Senhora de Fátima, considerada pela Igreja como a maior imagem da santa no mundo. Com 54 metros de altura, o monumento supera o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros.

A cerimônia de inauguração contou com uma missa especial realizada em frente ao monumento, seguida da bênção inaugural. Devotos chegaram cedo ao local para garantir posição próxima ao palco e acompanhar toda a programação, que integrou o Jubileu Mariano Diocesano, marco do calendário religioso do Ceará.

Além da celebração religiosa, o público assistiu a apresentações musicais da Irmã Raquel, de Patrícia e do Padre Fábio de Melo, uma das atrações mais aguardadas da noite. A nova imagem se junta ao conjunto de grandes monumentos católicos do Estado, que já possui pelo menos oito santos gigantes com até 54 metros de altura.

Segundo o Governo do Ceará, a estátua inaugurada no Crato é a maior do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima.

.
