Igreja Nossa Senhora de Loreto terá missas em outros idiomas durante a COP 30
As celebrações eucarísticas serão em inglês, espanhol e francês
Durante o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a Igreja Igreja Nossa Senhora de Loreto, localizada no bairro do Marco, terá celebrações eucarísticas em diferentes idiomas. O objetivo é acolher os participantes dos evento.
As missas serão realizadas nos dias 9 e 11 de novembro. Às 8h da manhã, será a missa em espanhol. Pela tarde, às 12h30, será em inglês e às 17h em francês.
Confira a programação:
Celebrações eucarísticas em diferentes idiomas
Data: 9/11 e 16/11
Horários: 8h - espanhol; 12h30 - inglês; 17h - francês
Endereço: Igreja Nossa Senhora de Loreto. Travessa Alferes Costa, 2242, próximo ao Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
