Igreja Nossa Senhora de Loreto terá missas em outros idiomas durante a COP 30

Durante o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a Igreja Igreja Nossa Senhora de Loreto, localizada no bairro do Marco, terá celebrações eucarísticas em diferentes idiomas. O objetivo é acolher os participantes dos evento.

As missas serão realizadas nos dias 9 e 11 de novembro. Às 8h da manhã, será a missa em espanhol. Pela tarde, às 12h30, será em inglês e às 17h em francês.

Confira a programação:

Celebrações eucarísticas em diferentes idiomas

Data: 9/11 e 16/11

Horários: 8h - espanhol; 12h30 - inglês; 17h - francês

Endereço: Igreja Nossa Senhora de Loreto. Travessa Alferes Costa, 2242, próximo ao Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades