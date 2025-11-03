Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré leva fé e devoção a Brasília e Palmas; saiba mais

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo maior da fé mariana dos paraenses, está em visita a Brasília nesta terça (4) e quarta-feira (5). A programação terá momentos de oração, celebrações e visitas a instituições públicas e religiosas da capital federal.

A peregrinação começa na manhã desta terça, com a chegada da imagem ao aeroporto às 7h15. Em seguida, a comitiva seguiu para o Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, e depois para a Câmara Legislativa, onde será recebida por autoridades. Às 11h30, a imagem visitará a Cúria Metropolitana, e às 12h15 será celebrada Missa na Catedral de Brasília. À noite, às 19h30, haverá Mis​sa na Paróquia Santa Luzia, em Samambaia.

Na quarta-feira (5), as hom​enagens continuam com o Grupo de Oração Elena Guerra, às 9h, e uma Sessão Solene no Congresso Nacional, às 11h, em reverência à devoção à Virgem de Nazaré. À tarde, o roteiro inclui o Santo Terço no Santuário Nossa Senhora da Saúde, às 17h, e a Missa de Encerramento às 18h30.

Tocantins

Após a passagem por Brasília, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue para Palmas (TO), onde será realizada mais uma edição do Círio de Nazaré, na quinta (6) e no sábado (8), com o tema “Salve Rainha, Esperança Nossa!”.

A programação tem início na quinta, às 16h40, com a recepção da imagem no aeroporto, seguida de vigília na Paróquia Coração de Maria, das 17h às 20h. Na manhã de sábado (8), haverá peregrinação nos hospitais, das 7h às 11h, e às 14h, a tradicional procissão fluvial, com saída do Resort Five Senses e chegada ao Pier 14.

A programação continua às 15h, com carreata rumo à Catedral, e às 17h, a Procissão do Círio, que seguirá da Catedral até a Casa de Maria. O encerramento será marcado pela Santa Missa Solene, às 18h, reunindo devotos e autoridades religiosas da Arquidiocese de Palmas.