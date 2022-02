Com 152 mortos e 165 desaparecidos, Petrópolis entra no sexto dia de buscas neste domingo

Mesmo com previsão de chuva, que atrapalha os trabalhos de resgate e aumenta o risco de novos deslizamentos, as buscas por desaparecidos em Petrópolis continuam e chegam ao seu sexto dia neste domingo (20). Até o fim da noite de sábado (19), os números da tragédia eram: 152 mortos; 165 desaparecidos; e 967 pessoas desabrigadas.

As equipes de busca se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.

Diversas vezes as buscas foram interrompidas nos últimos dias devido à chuva. Uma forte neblina no sábado também atrapalhou os trabalhos, que agora contam com reforço de bombeiros de outros estados.

A previsão deste domingo é de sol com muitas nuvens e grande possibilidade de chuva, com volume um pouco maior que o deste sábado. Segundo o Climatempo, o dia terá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A previsão indica 90% de chance de chover 30mm ao longo do dia no município.