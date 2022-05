Colegas de jovem com câncer raspam a cabeça para homenageá-lo e emocionam a web; vídeo

Um gesto de solidariedade emocionou diversos internautas na última semana. Alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola de Curitiba, Paraná, se reuniram para raspar o cabelo em apoio ao amigo, Nicolas Berlande, de 17 anos, que foi diagnosticado com câncer. Devido ao tratamento, o rapaz precisou raspar a cabeça, no último sábado (28).

Quando foi para a escola, na segunda-feira (30), Nicolas foi recebido pelos amigos que o informaram que também iriam ficar careca, em demonstração de amizade. O vídeo que mostra o momento em que Nicolas entra na sala de aula e se surpreende com a recepção viralizou nas redes sociais e alcançou mais de 1,4 milhões de visualizações no TikTok.

Os rapazes se organizaram e foram ao auditório da instituição raspar a cabeça. As moças também participaram do ato e cortaram parte do cabelo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)