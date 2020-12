Cobrador de ônibus é esfaqueado após entrar em discussão com passageiro

Um cobrador de ônibus foi esfaqueado na tarde da última quarta-feira (23) após tentar impedir um usuário de vender passes de uma carteira de meia passagem dentro do coletivo. Ao ser repreendido, o passageiro surtou e desferiu vários golpes na cabeça e no peito da vítima. O crime ocorreu na Avenida Leonardo Malcher, do bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor das facadas é um homem de 47 anos que não teve a identidade divulgada. Após o ataque, o acusado foi contido pelos outros passageiros que estavam no ônibus e chegou a ser espancado. O cobrador foi encaminhado para um hospital particular.

Após receber atendimento médico, o acusado foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele deve passar por audiência de custódia. A vítima segue internada no hospital.