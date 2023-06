Cobra de 1 metro é encontrada dentro de berço em Santa Catarina; vídeo

Em Santa Catarina, o biólogo Gilberto Ademar Duwe precisou resgatar uma cobra da espécie caninana, com cerca de um metro de comprimento, de dentro de um berço. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (7), na cidade de Jaraguá do Sul e ele gravou e compartilhou o resgate pelas redes sociais. Ninguém se machucou, nem o animal. No entanto, a família que mora na casa se assustou bastante antes de saber que não se tratava de uma cobra peçonhenta.

Gilberto comentou que quando adulta, essa espécie pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Mas como era jovem, media cerca de um metro. O biólogo atua na Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama). ⁠Com muita calma, ele pegou a cobra com as mãos. "Tá lá ela, bela e formosa no berço", brincou.

“[O animal] acabou entrando aqui, provavelmente atrás de um rastro de algum animal, e acabou se perdendo dentro da casa. É uma jovenzinha ainda, mas, pelo tamanho, acaba assustando. Quando ameaçada, pode morder, mas essa estava calminha”, explicou o biólogo.