CNU: Governo inicia devolução da taxa de inscrição para candidatos que solicitaram reembolso

O Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI) iniciou na última segunda-feira, 6 de janeiro, a devolução das taxas de inscrição para os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) que solicitaram o reembolso. Segundo o órgão, dos 31.050 candidatos que fizeram o pedido, mais de 29 mil já receberam o valor de volta.

Para que o reembolso fosse realizado, os solicitantes precisaram criar uma Chave PIX do tipo CPF, correspondente ao mesmo CPF informado durante a inscrição no concurso. Essa orientação foi dada pela Fundação Cesgranrio, banca organizadora do CNU, com o intuito de facilitar o processo de pagamento, efetuado pelo Banco do Brasil.

A devolução seguirá sendo feita por um período de 30 dias corridos.

O prazo para solicitar o reembolso ocorreu entre 5 e 7 de julho de 2024. Os valores das taxas de inscrição foram fixados em R$ 90 para cargos de nível superior e R$ 60 para cargos de nível médio.

Os candidatos que ainda não receberam o reembolso ou que tenham dúvidas podem entrar em contato com o suporte da Fundação Cesgranrio para esclarecimentos.