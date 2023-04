CNH em São Paulo: veja onde e como renovar o documento

Os motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde agosto de 2022 podem regularizar o documento até o dia 30 deste mês. Esta norma foi estabelecida na publicação da Deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em 09/11/21, por conta da pandemia da Covid-19. Em São Paulo, estes condutores podem abrir a solicitação pelos sites do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran - SP) e agendar um dia para a renovação.

Em caso de não regularização do documento, os condutores podem receber multa de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira de Motorista, caso sejam parados em uma fiscalização de trânsito.

Confira o calendário:

Data de vencimento Prazo para renovação Agosto de 2022 Até 30 de abril de 2023 Setembro de 2022 Até 31 de maio de 2023 Outubro de 2022 Até 30 de junho de 2023 Novembro de 2022 Até 31 de julho de 2023 Dezembro de 2022 Até 31 de agosto de 2023

Onde renovar a CNH?

Site do Detran

Site do Poupatempo

Aplicativo do Poupatempo

Como agendar a renovação da CNH?

Acesse o site do Detran-SP , Poupatempo ou aplicativo Poupatempo Digital;

, ou aplicativo Poupatempo Digital; Clique em "Renovação da CNH", no Poupatempo. Já no site do Detran-SP, selecione a opção "Habilitação" e, em seguida, "Renovação Online";

Se já possuir cadastro, informe seu CPF e senha, ou crie um cadastro para ter acesso à aba de agendamento;

Após esta etapa, selecione o dia para realizar o exame na clínica apresentada pelo site;

Categorias A e B: é necessário apenas realizar o exame médico. Caso o condutor utilize o veículo para atividade remunerada, como motoristas de aplicativos, ele também precisará passar por uma avaliação psicológica.

Categorias C, D e E: motorista deve agendar o exame toxicológico no laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Em até 90 dias após esta etapa, o condutor precisará fazer o exame médico.

Com os exames aprovados, os condutores devem pagar a taxa de emissão do documento e aguardar orientações no e-mail para acessar a Carteira de Habilitação Digital, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Além da versão digital, o cidadão também receberá a física, enviada pelos Correios, no endereço de sua escolha.

Quanto custa as taxas para renovação da CNH?

Taxa do exame médico: R$ 113,06;

Taxa da avaliação psicológica: R$ 131,90;

Taxa do exame toxicológico: entre R$ 140 à R$ 220;

Taxa de emissão da renovação e envio da CNH pelo correio: R$ 124,06.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)