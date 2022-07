Clima para amanhã em Vitória-ES: previsão do tempo desta terça-feira (12/07)

O clima e previsão do tempo nesta segunda-feira (12/07) para Vitória-ES é de tempo ensolarado na capital do Espírito Santo (ES). Segundo a meteorologia, o dia terá uma média ao amanhecer de 22°C pela manhã, até 29°C pela tarde e ficará em 27°C pela noite. Ventos vindo do norte-nordeste e variáveis pode ficar em 13 km/h. A temperatura mínima é 18°C graus e a máxima é de 29°C graus.

Vai chover em Vitória (ES)?

A previsão é de 13% de possibilidade de chuva nesta terça-feira (12/07). Além de 27°C graus de temperatura ao longo do dia e sensação térmica de 28°C graus, à noite. A umidade do ar durante o dia será de 92%.

Que horas será o nascer e pôr do Sol?

O sol irá nascer em Vitória às 16h04 e se pôr às 17h16.

Que horas será o nascer e pôr da Lua?

Em fase de Lua Crescente, o nascer da lua em Vitória (ES) será às 16h04 e o pôr da Lua será às 04:59.