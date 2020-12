Cliente compra celular para presentar avó, mas recebe bobinas de papel

Uma jornalista de Goiânia teve uma enorme decepção ao comprar um telefone celular pela internet. O presente seria dado para a avó no Natal, já que ela nunca teve o aparelho. Ao chegar o pacote pelo Correios, Carolline Alves, de 27 anos, e a idosa foram surpreendidas por seis bobinas de papel para máquinas de cartão de crédito.

A cena foi gravada por um parente desde o momento em que a destinatária do presente colocou as mãos na embalagem. O propósito do vídeo era eternizar a felicidade da tia-avó. Mas registrou assombro, consternação, surpresa e revolta – dela e de Carolline.

“A expectativa era grande. A minha tia-avó ficou muito ansiosa pois resistiu por muito tempo em não ter um aparelho, mas explicamos para ela a necessidade de ter um hoje em dia. Porém, tivemos essa péssima surpresa”, conta a jornalista. “Ao ver a caixa, eu ainda falo que ela parecia ser maior. Mas esperamos ela abrir. Todos ficaram surpresos”.

A jornalista diz que tentou contato com a loja onde comprou o objeto, mas não foi atendida. O aparelho custou R$ 863,55, mas, segundo ela, o dano moral e emocional é muito maior do que o material. Carolline classifica o erro como “inadmissível”.

“A gente sabe que está sujeito a receber produtos trocados em uma compra pela internet. Se tivesse vindo um outro celular era mais aceitável. Agora, bobina de papel? Isso é inadmissível. Para aprovar a compra eles foram ágeis; mas, para resolver o problema, é uma eternidade”.