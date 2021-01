Cidades do Norte do país registram tremor de terra após terremoto na Guiana

Em colapso no sistema de saúde, Manaus/AM teve mais um dia de angústia. Neste domingo (31), a capital do Amazonas registrou um tremor de terra, reflexo do terremoto ocorrido na Guiana, por volta das 15:05 no horário local. Em alguns pontos da cidade, moradores se assustaram com o fenômeno.

Além de Manaus, o fenômeno também foi sentido e em Boa Vista, capital de Roraima. Relatos afirmam que lá a sensação foi ainda mais forte por conta da proximidade com a Guaiana.

Informações do Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) apontam que o terremoto atípico na Guaiana, atingiu 5,7 de magnitude na escala Richter. A projeção inicial é que o ponto exato do terremoto esteja a um raio de 139 km da cidade de Roraima.

Em Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que recebeu ligações para informar sobre o ocorrido nas seguintes localidades: Dom Pedro Living Confort, Smille Cidade Nova, Topázio Parque Dez, Dom Pedro Tiago de Melo, Ponta Negra Smille, Parque Dez Edifício Napole e Adrianópolis Prédio Tereza.

Ainda segundo os bombeiros, a equipe do Auto Bomba Tanque (ABT-29) foi deslocado para vistoria e não houve chamado de vítimas nem danos materiais.

Acompanhe para mais informações.