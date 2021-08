Chuva de meteoros poderá ser vista do céu na madrugada desta quinta (12); saiba onde assistir

Os diversos fãs de fenômenos naturais no céu podem ter a oportunidade de apreciar uma chuva de meteoros a olho nu na madrugada desta quinta-feira (12). O evento irá privilegiar os moradores do Hemisfério Norte que, com as condições adequadas, ou seja, o céu escuro e limpo, poderão ver tudo sem a ajuda de equipamentos ou telescópio. As informações são do Portal T5.

A chuva de meteoros do tipo perseidas ocorre anualmente, sempre entre julho e agosto. Por hora, poderão ser vistos cerca de 60 meteoros. A maior intensidade de fragmentos dos corpos celestes está prevista para às 3h30.

(Reprodução: Bramon)

O canal da NASA transmitirá ao vivo todo o evento, basta acessar o Facebook, Twitter e Youtube da companhia. Mas, é importante destacar que em regiões urbanas será mais difícil de ver devido a intensa iluminação.