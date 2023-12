Chuva de meteoros Geminídeas atinge o pico nesta semana; veja como observar

A última grande chuva de meteoros visível de 2023 acontece nesta semana, entre as noites de quarta e quinta-feira (14 e 15, respectivamente). Considerada uma das chuvas de meteoros mais espetaculares do ano, a Geminídeas, ou Geminids, conta com possibilidade de avistamento de cerca de 120 meteoros por hora no pico, dependendo da localização do observador.

Sobre as Geminídeas

Com um nome que faz menção à constelação de Gêmeos, de onde os meteoros parecem emergir, a Geminídeas não está associada a atividade de um cometa. Seu corpo progenitor, ao invés disso, é compreendido como um asteroide, o (3200) Phaethon, conhecido por ser um objeto que tem órbita próxima a da Terra e leva cerca de 1,4 ano para orbitar o Sol.

Nessas noites, os meteoros entrarão velozes na atmosfera da Terra, rasgando o céu a uma velocidade de 260 mil km/h e aparecendo para nós como uma chuva de estrelas cadentes.

Chuva de meteoros em Belém

Segundo a tabela elaborada pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) com base nas informações da Organização Internacional dos Meteoros (IMO), em Belém será possível observar cerca de 100 meteoros considerando que esteja em um local escuro, sem poluição luminosa e sem nuvens.

Dicas para observação

Aqueles que desejam observar a chuva de meteoros devem estar um local com baixa poluição luminosa, preferencialmente escuro e, se possível, afastado das grandes cidades. Também é preciso que o tempo e o céu estejam "limpos", sem nuvens. O melhor horário para observá-la será entre a meia-noite e o amanhecer, quando o céu estará mais escuro. Veja outras dicas:

• Escolha um local escuro, longe das luzes da cidade;

• Deite-se no chão e olhe para cima;

• Dê aos seus olhos vários minutos para se acostumarem com a escuridão;

• Se possível, use um aplicativo ou site de astronomia para localizar a constelação de Gêmeos (como Star Walk, Stellarium ou SkySafari).

Transmissão ao vivo

O Projeto Telescópio Virtual, um serviço prestado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, com sede em Roma, na Itália, vai fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (13).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, Editora Web).