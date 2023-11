Telescópio Euclides mostra primeiras imagens coloridas do espaço; veja

Nesta terça-feira (07), a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou as primeiras imagens do telescópio Euclides, lançado em julho desse ano para investigar o universo escuro no espaço. O telescópio fotografou o conglomerado Perseu, a galáxia espiral IC 342, a nebulosa Cabeça de Cavalo, a galáxia irregular NGC 6822 e o aglomerado Globular NGC 6397.

Nesse primeiro momento, foram lançadas cinco imagens registradas pelo Euclides. As fotos revelaram aos astrônomos as capacidades do telescópio e serão utilizadas para estudos futuros em astrofísica.

Telescópio Euclides mostra primeiras imagens coloridas do espaço Galáxia irregular NGC 6822 fotografada pelo telescópio Euclides — Foto: Divulgação/ESA Aglomerado de galáxias Perseu fotografado pelo telescópio Euclides — Foto: Divulgação/ESA Galáxia espiral IC 342 fotografada pelo telescópio Euclides — Foto: Divulgação/ESA Aglomerado de galáxias NGC 6397 — Foto: Divulgação/ESA Nebulosa Cabeça de Cavalo fotografada pelo telescópio Euclides — Foto: Divulgação/ESA

“Nos próximos meses, cientistas do Consórcio do Euclides vão analisar essas imagens e publicar uma série de artigos científicos na revista Astronomy & Astrophysics”, disse o chefe do Consórcio, Yannick Mellier.

O telescópio Euclides vai estudar essas forças invisíveis ao longo dos próximos seis anos. A missão custou pelo menos US$ 1,4 bilhões e foi feita em parceria entre NASA e ESA.