Chuva de meteoro hoje (17/11): veja como acompanhar o fenômeno astronômico

A população pode acompanhar mais um fenômeno astronômico na madrugada desta quinta-feira (17), para sexta-feira (18). Trata-se da chuva de meteoro Leônidas que será visível no hemisfério sul, o que inclui todas as regiões do Brasil. São esperadas, uma média, de 15 estrelas cadentes por hora, que podem ser vistas a olho nu. Essa é a segunda atividade registrada somente em novembro.

A chuva de meteoro é comum neste período do ano. Dessa vez, são detritos da constelação de Leão. Vale reforçar que o fenômero acontece quando a Terra, em seu movimento em torno do Sol, atravessa uma trilha de detritos deixados pela passagem do cometa 55P/Tempel-Tuttle. A informação foi repassada pelo Observatório Real de Madrid, na Espanha.

Qual o horário da chuva de meteoro Leônidas?

Os meteoros podem ser vistos à noite, antes das 0h. O melhor horário será a partir das 3h da sexta-feira (18h).

Como assistir a chuva de meteoros?

Além de assistir à chuva de meteoro a olho nu, alguns aplicativos ajudam a melhorar a dinâmica planetária, por demonstrar os pontos das constelações e os planetas. Alguns exemplos são: