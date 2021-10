Chuva de granizo muda paisagem e deixa ruas cobertas de gelo

Na tarde desta sexta-feira (29), uma forte chuva de granizo impressionou os moradores de Vargem Bonita, em Santa Catarina. Várias pessoas registraram o momento em que a grande quantidade de “chuva de pedra” se acumulou no asfalto e chegou a ser comparada com neve. As informações são do DNMais.

Muitas casas foram danificadas e a Defesa Civil chegou a receber várias notificações sobre os casos. O órgão irá precisar fazer um levantamento dos danos causados no município.

Um dos moradores contou que a chuva começou por volta das 15h e durou mais de 30 minutos de forma intensa. Devido a situação, as pessoas ficaram preocupadas com suas casas e foram aos imóveis para verificar como tudo ficou. “Todo mundo preocupado. Tem ruas trancadas e a dificuldade de acesso aos locais. Há cerca de um ano aconteceu outra chuva semelhante, não é fácil”, disse o morador.

Municípios atingidos

Além de Vargem Bonita, Irani também registrou chuva intensa; Lindóia do Sul teve temporal com granizo e houve enxurrada em São Joaquim com registro de água dentro de casas e destelhamento parcial de duas residências em decorrência dos ventos fortes.

Outros municípios foram notificados pela Defesa Civil devido o risco de temporal com possibilidade de descargas elétrica, rajadas de vento e granizo.