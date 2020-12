Adolescente morre com choque elétrico de celular carregando

Um adolescente de 13 anos morreu na última terça-feira (29), após sofrer um choque do aparelho de celular que estava ligado à tomada. O acidente ocorreu na cidade de Bela Cruz, no Ceará.

Os pais do garoto o ouviram gritar quando ele sofreu o choque elétrico, após sair do banho e utilizar o celular. No entanto, a família não soube informar se a descarga elétrica veio no momento em que a vítima colocou o celular para carregar, ou se já estava utilizando o aparelho conectado à energia.

"O pai contou que correu após ouvir o grito do filho, o viu recebendo a descarga elétrica e desligou em seguida o disjuntor geral da casa", relata Leonardo Rocha, que foi professor de adolescente. "Levaram o filho para o hospital municipal, mas ele já chegou morto, um momento depois do choque."

A vítima foi velada na capela de São Francisco e sepultada na última quarta-feira (30).