Chiquinho Scarpa completa um mês internado, é intubado e passa por 6 cirurgias

Internado no dia 6 de abril por complicações após uma infecção urinária, o empresário Chiquinho Scarpa completou um mês no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Nesse tempo, ele foi intubado e passou por seis cirurgias. Segundo sua assessoria, ele já foi extubado mas segue na UTI em recuperação. Neste momento, o estado de saúde dele é estável. As informações são da Veja São Paulo.

O empresário estaria enfrentando problemas com a cicatrização das cirurgias que realizou, mas a família não autorizou a divulgação de boletins médicos. Informações apuradas indicam que ele estaria consciente e se comunicando.

Chiquinho Scarpa já enfrentou outros problemas de saúde e chegou a passar por uma cirurgia cardíaca após ser diagnosticado com um entupimento de artéria, no ano de 2017. Em 2009, ficou internado após apresentar quadro de infecção abdominal.