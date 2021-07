Chefe invade live e agride modelo que o acusava de transfobia ao vivo; veja

A modelo trans Jeniffer de Oliveira Pereira, de 25 anos, foi agredida quando denunciava o chefe, o empresário Helio Job Neto, de maus tratos e transfobia. Durante o relato, em sua conta do Instagram, ela contava que o chefe a chamava de "traveco", quando o acusado invadiu a live para agredi-la. As informações são do UOL.

A gravação acontecia na própria loja de roupas e acessórios que a modelo trabalhava. No vídeo ele chega a negar as acusações. Mas na delegacia, quando estavam fazendo o boletim, o empresário afirmou que as agressões foram mútuas e ocorreram após a demissão de Jeniffer.

Jeniffer disse que conhece Helio há dez anos, quando ainda não havia feito sua transição de gênero. Ela contou que foi chamada para trabalhar na loja pois o empresário queria ter uma equipe mais diversa de funcionários. A rede de lojas onde aconteceu o caso é, inclusive, conhecida entre o público LGBTQIA+.