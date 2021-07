Cerrado também bate recorde, com mais de 4 mil focos

O número de pontos de incêndio no Cerrado também foi recorde. Foram registrados 4.181 focos em junho, quase 20% a mais do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, 9.568 focos de incêndio foram registrados no bioma. São os maiores números desde 2010, tanto para este junho quanto para o semestre inteiro.

O Tocantins responde por mais de um quarto desses focos, 1.134, As unidades de conservação estaduais concentram 216 pontos de incêndio e as federais, 182. Outros 645 foram em terras indígenas. Três Estados da região central do Brasil - Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul - tiveram alerta de emergência hídrica por falta de chuva.

A chegada da temporada de incêndios mobiliza os governos da região. Em Mato Grosso, onde a proibição do uso de fogo na agropecuária foi antecipada em 15 dias, até uma brigada indígena foi criada. O Instituto Chico Mendes (ICMBio) vai contratar 1,2 mil brigadistas para reforçar a proteção das unidades de conservação.

Apesar de o agronegócio ter hoje mais consciência ambiental do que tinha há uma década, o avanço da fronteira agrícola colabora para o avanço das queimadas. "Hoje é senso comum em uma parte do agronegócio que o desmatamento precisa acabar. Mas, na prática, ainda há um alto índice de desmatamento relacionado ao avanço da fronteira agrícola na Amazônia e no Cerrado", diz Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.

No dia 24, uma brigada de pronto emprego com 100 brigadistas, dividida em 14 esquadrões, se colocou em prontidão em Brasília para ir a qualquer unidade de conservação do País em caso de incêndio.

Na Caatinga, a situação é igualmente preocupante. O bioma registrou 354 focos de queimada em junho, 326% a mais do que em junho de 2020. As queimadas no Pantanal, que aumentaram bastante nos dois primeiros anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, diminuíram. Em junho deste ano houve 98 focos de incêndio, ante 406 no ano passado.