Cerqueira César: onde fica o bairro no centro de São Paulo

Entre os mais diversos bairros conhecidos da cidade de São Paulo, está o de Cerqueira César. Seu principal cartão-postal é a Avenida Paulista, uma das vias mais famosas e movimentadas que abriga o Conjunto Nacional, o famoso Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), o parque Trianon, renomados restaurantes, bares famosos etc. A partir da segunda metade do século XX começou a apresentar fortes características comerciais, se tornando o principal centro financeiro da cidade paulista.

Atualmente, o bairro de Cerqueira César é uma das regiões nobres mais dinâmicas e valorizadas da cidade, tendo uma noite bastante movimentada, com teatros, cinemas, grande comércio e serviços.

Em que zona fica Cerqueira César?

Situado em uma das regiões mais altas da cidade, chamada de Espigão da Paulista, o bairro de Cerqueira César fica localizado entre as zonas central e oeste de São Paulo, fazendo divisa com os bairros de Higienópolis, Jardim Paulista, Vila Buarque, República, Jardim América, Bela Vista e Pacaembu.

Ele tem limites ao noroeste pela Avenida Rebouças e Rua da Consolação; ao nordeste: Rua Caio Prado, Rua Frei Caneca, Rua Dr. Penaforte Mendes e Rua Herculano de Freitas; ao sudeste a Rua Plínio Figueiredo, a Avenida Nove de Julho e a Alameda Casa Branca; e ao sudoeste a Rua Estados Unidos.

Cerqueira César: como chegar

Quem quiser chegar ao bairro de Cerqueira César, não encontrará muito problema com mobilidade, que, aliás, é um dos pontos positivos da região.

O bairro possui cinco estações de metrô:

Oscar Freire;

Paulista da Linha Amarela;

Clínicas;

Consolação;

Trianon-Masp da Linha Verde.

Além da opção de transporte sob trilhos, a bairro possui um bom acesso à região central, pela Zona Sul e à Marginal Pinheiros, além de uma diversa rede de ônibus e bastante ciclofaixas.

Cerqueira César: quem mora

Alguns nomes conhecidos na mídia moram ou moravam no bairro Cerqueira César, onde construíram diversas lembranças. Confira alguns moradores e ex-moradores:

Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica

Rafael Cortez, músico e comediante, morou por 22 anos

Regina Duarte, atriz

Wanderléa, cantora

René Thiollier, intelectual

José Sampaio Moreira, intelectual

Maria Dalmácia de Lacerda, (Baronesa de Arary)

Cerqueira César: como surgiu

O bairro de Cerqueira César surgiu em 1890 com nome de Villa América, provindo do loteamento de propriedades rurais, como: a chácara Água Branca, chácara dos Pinheiros e sítio Rio Verde. Todas elas eram pertencentes ao Dr. José Oswald de Andrade, pai do escritor modernista Oswald de Andrade, que nasceu em São Paulo.

O nome atual do bairro é uma homenagem ao vice-presidente do Estado de São Paulo José Alves Cerqueira César, que ficou no cargo entre os anos 1892 e 1896.

Inicialmente, o bairro apresentava uma imagem com diversas casas. Com odesenvolvimento do comércio, potencializou-se a verticalização do bairro com prédios, perdendo características principais. Com o passar dos anos, algumas residências antigas passavam a ser pequenos prédios de escritórios e comércio.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)