Celulares com Android adiantam 1 hora neste domingo; saiba como ajustar

Usuários de smartphones com sistema operacional Android acordaram neste domingo, 1º, com os aparelhos adiantados em uma hora a mais. A alteração decorre de uma programação automática ajustada ao horário de verão 2020, que foi cancelado no ano passado após uma decisão do governo Bolsonaro.

O mesmo erro do sistema operacional ocorreu em 2019 e por duas vezes. A atualização de hora certa é feita de acordo com Banco de Dados Global da Iana (Autoridade para Atribuição de Números de Internet, na sigla em inglês), usado pelos dispositivos eletrônicos.

Para mudar o horário de verão 2020 nos celulares que utilizam o sistema Android é simples:

*Vá em configurações*Sistema

*Data e hora (Desative a opção Data e hora automáticas)

*Ajuste a data e a hora de acordo com o horário de Brasília, ou variações de acordo com sua região.