Cidade no Nordeste é a primeira do Brasil a oferecer transporte 100% gratuito; veja qual é

Uma ação inédita vai abolir a existência das catracas de todos os ônibus da cidade de Caucaia, no Ceará. O objetivo da medida é trazer mais conforto e acessibilidade para os usuários dos coletivos públicos do município.

VEJA MAIS

As primeiras retiradas ocorrerão no dia 12 de setembro, na Praça do Anfiteatro, Av. Coronel Correia, Centro, às 9h. A medida faz parte da política Tarifa Zero, que isenta o pagamento de tarifas para utilização do transporte público.

"Bora de Graça"

Com a segunda maior população do estado do Ceará, Caucaia completa 3 anos do programa de tarifa zero no transporte público. Intitulado "Bora de Graça", o programa foi lançado em setembro de 2021, durante a pandemia, com o objetivo de oferecer o serviço de transporte público gratuitamente para a população.

De início, a novidade foi vista com desconfiança, mas se consolidou com o tempo e mostrou que é possível que outras cidades adiram à prática.

Benefícios

O programa trouxe diversos benefícios para a população em vários aspectos, representando um ganho econômico e social. Com transporte de graça, os usuários têm mais chances de ter acesso à cultura e lazer, além de permitir que quem esteja procurando por emprego não gaste para se locomover.

Além disso, a remoção das catracas vai promover a igualdade para mais de 2 milhões de passageiros que utilizam o transporte, como mulheres grávidas, pessoas obesas e obstáculo para deficientes físicos.

Outro avanço foi na diminuição de veículos particulares nas ruas, com uma menor emissão de CO2 e trânsito mais fluído.

Conforto e acessibilidade

Além de desnecessários, já que a cobrança de passagem e o uso de vale-transporte foram abolidos, os equipamentos nos ônibus causavam desconforto para mulheres grávidas, pessoas obesas e representavam um obstáculo para deficientes físicos. A mudança promoverá a igualdade para mais de 2 milhões de passageiros que utilizam o transporte mensalmente.

Catracas viram memorial

Além do início da remoção dos equipamentos, o evento, chamado “Abolição das Catracas”, inaugurará um memorial feito com os objetos removidos dos ônibus.

O artista Narcélio Grud vai utilizar as catracas para transformá-las em obras de arte. As esculturas serão instaladas na praça do Anfiteatro, onde servirão como um memorial de um passado recente e como um objeto interativo para a comunidade.

Catracas removidas de ônibus vão compor obra de arte (Foto/Divulgação)

“A inspiração veio de transformar um objeto limitante, que requer que você faça um pagamento para poder transpassar, para um outro ponto, que é de uma flor chamada dente-de-leão, que tem por natureza soltar suas sementes com o vento, trazendo um significado de liberdade, libertação”, explica o artista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)