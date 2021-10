Castelo com 8 mil m² de ex-deputado federal está à venda por R$ 20 milhões

Um castelo de 7.911 m² de área construída, que fica em São João Nepomuceno, Minas Gerais, está à venda num site de leilões por R$ 20 milhões - valor de avaliação do imóvel. O complexo turístico tem 37 suítes e três salas, cozinha industrial, bar, salão com churrasqueira, vestiários para funcionários, adega subterrânea, depósito, casa de máquinas, lavanderia, garagem coberta e capela. As informações são da CNN Brasil.

O castelo Monalisa, que está registrado como um complexo turístico, foi construído pelo ex-deputado federal Edmar Moreira, na década de 80 e ficou famoso em 2009, quando a Justiça Eleitoral disse que Edmar não havia declarado o imóvel de 193 hectares entre seus bens. Quando o caso se tornou público, o político era deputado federal pelo DEM e hoje está filiado ao PTB de Minas Gerais, segundo site da Câmara, mas não possui mandato.

Na época, o ex-parlamentar disse que a fazenda Luzitânia, onde está localizado o complexo, pertencia aos filhos, mas o imóvel também não constou na prestação de contas de nenhum deles. Depois do escândalo, ele renunciou ao mandato e, mais tarde, o imóvel foi colocado em leilão.

Segundo a empresa de leilões, o imóvel já passou por um leilão extrajudicial em 2018 e, atualmente, está em venda direta. Houve também, uma tentativa de leilão em 2020, com lance inicial em R$ 20 milhões, mas foi encerrado sem que o negócio fosse concretizado.

A área externa do complexo turístico tem um parque aquático, uma ducha escocesa, espelhos d’água, ajardinamento e paisagismo e chafarizes, além de uma floresta de Eucalipto, Citriodora e Pinus.