Castanha-do-Pará auxilia no combate à obesidade e inflamações, afirma estudo

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, aponta que a castanha-do-Pará tem poder efetivo contra inflamações e prevenção da obesidade. A informação foi divulgada em setembro no periódico científico The Journal of Nutrition.

De acordo com a CNN Brasil, no estudo da Universidade foram recrutadas 56 mulheres com sobrepeso e obesidade, que receberam tratamento para perda de peso, com dieta e restrição calórica. O grupo foi dividid em dois, sendo que uma parte consumiu a castanha-do-Pará diariamente e a outra não ingeriu a oleaginosa.

Após oito semanas de análise, o estudo concluiu que, entre aquelas que consumiram o alimento, as concentrações de marcadores inflamatórios eram menores. O combate à inflamação é fundamental na redução de riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas articulares.

Outro fator encontrado na castanha-do-Pará pela pesquisa é a saúde do intestino, evitando a passagem de substâncias nocivas para a circulação sanguínea.

Propriedades benéficas

A castanha-do-Pará, além de ter as propriedades descobertas pela pesquisa, é rica em selênio, que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce, doenças degenerativas e fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, a oleaginosa reúne vitaminas como a E, fibras e minerais como o magnésio.

Para quem está de dieta, a castanha-do-Pará pode se tornar uma grande aliada, pois contribui no aumento da sensação de saciedade. Entretanto, é preciso redobrar a atenção com as calorias, onde a recomendação é de não extrapolar na quantidade. Ela pode ser saboreada com outras oleaginosas, num punhado de 30 ou 40 gramas, nos lanches da tarde.