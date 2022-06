Caso Miguel: Sari Corte Real é condenada a 8 anos e meio de prisão

Sari Corte Real foi condenada a oito anos e seis meses de reclusão em regime fechado pelo crime de abandono de incapaz, que resultou na morte do garoto Miguel Otávio, de 5 anos. O ocorreu em 2 de junho de 2020. Na época, a criança morreu ao cair do 9º andar do prédio de luxo onde a ré morava, na capital pernambucana.

A decisão foi proferida pelo juiz José Renato Bizerra, da 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente de Recife, capital de Pernambuco, nesta terça-feira (31), dois dias antes do aniversário da criança. As informações são do Metrópoles.

Na decisão, o juiz afirmou que “a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos não é possível – a pena imposta supera a quatro anos”. Sari, contudo, poderá recorrer da decisão em liberdade.

Segundo a sentença, “não há pedido algum a lhe autorizar a prisão preventiva. A sua presunção de inocência segue até trânsito em julgado da decisão sobre o caso nas instâncias superiores em face de recurso, caso ocorra”.

Relembre o caso

Miguel Otávio morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo, em Recife (PE), onde a mãe, Mirtes Santana de Souza, trabalhava como diarista da família Corte Real. As investigações indicaram que Sari deixou a criança sozinha no elevador do condomínio onde morava.

Em 1º de julho de 2020, a ex-primeira-dama da cidade de Tamandaré foi indiciada pela polícia por abandono de incapaz com resultado de morte. Em 14 de julho do mesmo ano, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou Sari pelo crime tipificado no indiciamento apresentado.