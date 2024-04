Caso Miguel: mãe e madrasta são condenadas a mais de 50 anos de prisão por morte de menino

Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e Bruna Nathiele Porto da Rosa receberam sentença por tortura, homicídio e ocultação de cadáver de Miguel dos Santos Rodrigues, de sete anos, lida nesta sexta-feira (5) após um julgamento de dois dias em Tramandaí. O crime aconteceu em 2021 na cidade de Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Yasmin, mãe de Miguel, foi sentenciada a 57 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelos três delitos. Enquanto, Bruna, a madrasta, recebeu pena de 51 anos, 1 mês e 20 dias de prisão pelos mesmos crimes. Ambas permanecem detidas, mas têm o direito de recorrer da decisão.

O crime ocorreu no final de julho de 2021, quando o corpo de Miguel teria sido colocado em uma mala e jogado no Rio Tramandaí. O menino nunca foi encontrado desde então, e as duas rés estão presas preventivamente desde o ocorrido.